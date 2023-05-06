Введення прикорму може бути складним етапом як для дітей, так і для батьків. Розуміння причин відмови дитини від цих продуктів і впровадження відповідних стратегій може допомогти подолати цю перешкоду.

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Пам’ятайте, що кожна дитина особлива, і важливо підходити до прийому їжі з терпінням, послідовністю та позитивним настроєм, щоб виховати звички здорового харчування в довгостроковій перспективі.

Індивідуальні вподобання

Діти народжуються з різними уподобаннями. Деякі крихітки можуть бути більш чутливими до певних смаків або текстур, що призводить до їхнього небажання пробувати нові продукти. Важливо поважати їхні індивідуальні вподобання та поступово вводити нові смаки та текстури.

Почніть з невеликих поступових змін, додаючи знайомі смаки до нових продуктів. Поступово збільшуйте різноманітність страв, щоб розширити смак вашої дитини. Запропонуйте асортимент різнокольорових фруктів і овочів, щоб зробити їжу привабливішою.

Відчуття голоду

Діти можуть відмовлятися від прикорму, якщо вони не голодні або занадто втомлені. Вони також можуть мати особливі переваги щодо часу годування, який може не відповідати вашому розкладу. Розуміння сигналів голоду вашої дитини та встановлення послідовного режиму годування може зробити прийом їжі більш успішним.

Перша їжа така важлива для малюка / Фото unsplash

Етап розвитку

Діти проходять різні стадії дорослішання, включаючи ротово-моторний розвиток, що впливає на їхню здатність жувати та ковтати різні консистенції. Вони можуть відчувати огиду до більш грудкуватих текстур. Заохочуйте їх досліджувати їжу за допомогою органів чуття.

Страх

Харчова неофобія, або страх нової їжі, є типовою стадією, з якою зіштовхуються багато дітей. Вони можуть відчувати вагання або опір спробувати нові смаки та текстури, що призводить до відмови від їжі.

Будьте терплячі та наполегливі, коли даєте нові продукти. Пропонуйте невеликі порції нової їжі поряд з улюбленою, щоб зменшити занепокоєння. Заохочуйте свою дитину брати участь у плануванні та приготуванні їжі, щоб зробити процес більш захопливим та привабливим.