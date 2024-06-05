Як змусити малюка з'їсти все на тарілці: мама ділиться хитрощами

Кожна мама знає, як важко змусити дитину їсти такі корисні для організму, овочі. Матір трирічного малюка стала популярною в TikTok після того, як показала цікавий спосіб заохочення свого сина з'їсти все, що є на тарілці (і навіть ненависні помідори).

Обіди можуть бути викликом для сім'ї з маленькими дітьми. Бряна Грей і її 3-річний син Мейсон стали дуже популярними у мережі TikTok. У вірусному відео жінка розповіла, як зробити так, щоб дітки любили овочі.

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Дитина їсть помідори: як це вдалося матусі з TikTok

Мама з Австралії, намагається зробити обіди якомога радіснішими. Один із її секретів полягає у створенні креативних страв із їжі. Так вона показує дитині, що їсти овочі не лише корисно, а й весело.

На відео Грей ліпить на помідори очі, на моркву волосся. Це чудовий спосіб змусити малюка насолоджуватися здоровою їжею, і цей геніальний трюк став вірусним, набравши понад 81 тисяч переглядів та понад 60 тисяч лайків.

Доктор Дебора Гілман, яка спеціалізується на прив'язаності, вихованні та розвитку дитини, каже, що веселий процес їжі – це дуже вдала ідея. Вона рекомендує позитивно підкріплювати процес знайомства з овочами похвалою або ви нагодою.

Починайте з маленьких кроків, щоб поступово вводити небажану їжу. Наприклад, якщо дитина відмовляється їсти брокколі, почніть з того, щоб просто покласти маленький шматочок брокколі на тарілку та поступово збільшувати порції, – продовжила вона.

Може бути корисно поєднати небажану їжу з улюбленими стравами, такими як розтоплений сир або соус, який вони люблять. Найголовніше, – дати дітям "почуття контролю", заохотити їх спробувати їжу, але запропонувати вибір у тому, як вони її їстимуть.

Як реагували соціальні мережі

Грей була в захваті від позитивної реакції, яку отримало її відео. Вона сподівається, що це може допомогти іншим батькам, які також борються з тим, щоб їхні діти їли овочі.

У понад 990 коментарів на вірусний пост багато користувачів похвалили терпіння та інноваційність мами. Один коментар звучить так: "Обожнюю це! Так весело. Не вступати у боротьбу за владу. Ідеально".

Інший користувач TikTok відповів: "Прекрасний спосіб навчити дитину їсти з задоволенням і подолати страх!".

А ще одна людина написала: "Я абсолютно обожнюю це. Чудовий спосіб змусити їх принаймні спробувати і отримати задоволення від цього!".