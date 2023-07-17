Усі батьків об'єднує одна мета – дати дітям все найкраще та допомогти їм втілити усі мрії. Гарне навчання – одна з головних сходинок до успіху, тому очевидно, що його тривала відсутність турбує батьків. Що робити батькам – розповідає 24 Канал.

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Чи варто примушувати дітей навчатися влітку

Напевно, будь-який психолог вам скаже про те, що примус – це найгірша форма, до якої можуть вдатися батьки. Діти можуть зрозуміти вас лише через багато років, тож не варто псувати з ними стосунків на такий тривалий період.

Окрім того, навантаження у школі для дітей таке ж саме, яке дорослі відчувають на роботі. Уявіть, що під час відпустки вас викликають щодня на декілька годин в офіс. Приємні враження? Так само і з дітьми, не варто забирати у них відпочинок, який вони заслужили.

Дітям потрібен інтерес, а не примус / Фото Pixabay

Якщо ж ви хочете, аби літо не минуло без знань, вдайтеся до інших форм. Заохотьте до читання власним прикладом, віддайте дитину у літній табір, де вона точно дізнається багато нового, придбайте курс на навчання улюбленому хобі. Пам'ятайте, що навчання – це далеко не лише шкільна парта, дошка та педагог. У сучасному світі форм пізнання нового є просто безліч, потрібно лише знайти ту, яка спрацює для вашої дитини.

І найголовніше – у жодному випадку не тисніть на дитину, якщо вона "нічого не робить". Окрім почуття провини та власної неповноцінності ваше чадо не здобуде нічого, а в майбутньому йому доведеться заплатити психотерапевту чимало грошей, аби позбутися цих негативних якостей.