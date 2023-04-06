Батьки-знаменитості беруть на себе активну роль у вихованні дітей і кидають виклик застарілим уявленням про маскулінність. Ці відомі батьки діляться своїм досвідом "бути татом" у соціальних мережах.

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Кріштіану Роналду

Відомий футболіст є турботливим татусем, який виховує дітей у демократії та свободі. Він часто ділиться із підписниками фотографіями своєї сім'ї.

Сім'я – це те чим я найбільше пишаюся,

– ділиться Роналду.

Зірковий татусь / Фото Instagram cristiano

Двейн Джонсон

Він стверджує, що йому подобається бути татом і що для нього це найважливіше.

Актор з донечкою / Фото Instagram the rock

Девід Бекхем

Нещодавно він поділився, що для нього як для батька час пролетів так швидко. Колишній футболіст запевняє, що від моменту, які він вперше тримав дітей у лікарні, до спільних поїздок на машині, минула лише коротка мить.

Багатодітний батько / Фото Instagram david beckham

Кріс Гемсворт

В нещодавньому інтерв'ю Кріс розповів про баланс між роботою та особистим життям. Він говорив про те, що для нього важливіше мати дітей. Коли він розмірковував про свою роботу, він відчував, ніби міг би вкласти більше енергії в кілька фільмів, але потім сказав: "Ні, я б краще був зі своїми дітьми".

Чудовий тато / Фото Instagram elsa pataky

Джейсон Момоа

Джейсон Момоа поділився своїми почуттями щодо батьківства в інтерв'ю. За його словами, він завжди хотів стати татом і це так круто!

Виховання по-чоловічому / Фото Instagram jeff goldblum