У кожної дитини свій смак та вподобання, особливо коли мова йде про сніданки. Члени королівської родини не стали винятком, але деякі з цих страв ви точно зможете відтворити вдома.

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Принц Вільям і принц Гаррі

Принц Гаррі має схильність до соковитого бекону, яка виникла у нього в дитинстві. Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який готував для принцеси Діани та юних принців у Кенсінгтонському палаці, розповів про особливий рецепт. Необхідно спочатку обсмажити бекон, а потім помістити його на кілька паперових рушників і поставити в мікрохвильову піч на хвилину. Також юні принци були фанатами здоби.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї

Діти принца та принцеси Уельських починають свій день із дуже звичайної страви, а саме – вівсянки та яблук. Якщо ж діти снідають у школі, то це переважно вегетаріанські страви, як-от паніні або макарони з сиром.

Неймовірні діти / Фото Getty Images

Принц Арчі та принцеса Лілібет

Арчі – великий шанувальник вафель та чаю з молоком. Також діти принца Гаррі та Меган Маркл віддають перевагу здоровому харчуванню. На сніданок вони споживають омлети, овочі та фрукти.

Вподобання королівських дітей / Фото Getty Images

Звичку їсти здорову їжу маленькі принци та принцеси отримали від своєї бабусі – королеви Єлизавети ІІ. Вона вважала, що їжа має бути простою та збалансованою, особливо, коли справа доходила до сніданку. Зазвичай її вибір був таким: миска з фруктами, яєчня або вівсянка, а також легендарний англійський чай з молоком.