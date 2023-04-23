Сучасні діти завдяки доступу до інтернету бачили велику кількість цікавих речей, тож здивувати та потішити їх – завдання із зірочкою. Аби впоратися, потрібно не рахувати можливу суму витрат, а увімкнути свій креатив на повну потужність.

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Якщо все гарно спланувати, то для фонтану дитячого захвату може бути достатньо кількох коробок. Наприклад, одній мамі з Каліфорнії вдалося досягнути цього результату за допомогою саме цих предметів.

Маленьке японське містечко для дитини

Шеррі Медісон хотіла влаштувати для своєї донечки свято, яке та запам'ятає на все своє життя. Популярність аніме спровокувала неабияку зацікавленість серед дітей культурою Японії, тож у Шеррі з'явилася оригінальна ідея: збудувати для доньки маленьке Токіо.

На втілення ідеї жінці знадобилося 10 днів. У результаті їй вдалося створити "ринок" у стилі Токіо, з розсувними дверима, магазинами та вікнами між кімнатами.

Шматочок Японії з картонних коробок / Скриншот з відео

Результат у Шеррі вийшов просто приголомшливим. Мама вкотре довела: для дітей головне увага та зацікавленість у їх вподобаннях. Відео її дивовижного творіння можна переглянути за посиланням.