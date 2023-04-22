Носити дитину в утробі означає бути готовим до маси несподіваних пригод, і ніщо не може підготувати вас до них. Саме так і сталося з цією жінкою. На початку вагітності був виявлено один здоровий плід, проте вже на наступному УЗД пара дізналася, що малюків два.

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Історія пари

Кара Вінхолд завагітніла в березні 2021 року, але тримала це в секреті. Раніше у неї були викидні і вона не хотіла хвилюватися зайвий раз. На початку вагітності лікарі виявили здоровий плід, який добре розвивався. Перші скринінги УЗД не показували наявності другого плоду. Проте уже через кілька тижнів лікарів вразили її новиною – малюків два.

Неймовірна історія / bright side

На початку третього триместру вона попросила чоловіка приєднатися до неї на ще один огляд, щоб почути серцебиття дитини. Вони були схвильовані і трохи нервували.

Чудові малюки / bright side

Пара збентежилась, коли лікар підтвердив, що у них двоє дітей, він бачив їх обох на УЗД. Майбутні батьки були шоковані – у них справді були близнюки!

Дивовижні діти / bright side

Як це сталося

Маленькі Кейден і Колсон народилися одночасно, тому технічно вони близнюки. Однак вони були зачаті з різницею в тиждень. Це сталося завдяки феномену, який називається суперфетація. Це настільки рідкісне явище, що шанси на це близькі до нуля.

Суперфетація – це коли друга, нова вагітність відбувається під час початкової вагітності.

Суперфетація поширена в Австралії. Найбільш відомий випадок Кейт Хілл, яка завагітніла двічі впродовж 10 днів. Це відбувається, коли з заплідненої яйцеклітини розвивається ембріон, при цьому один плід вже присутній в матці.

Милі малюки / bright side

Довгоочікувані пологи

У жовтні 2021 року жінка передчасно народила двох здорових хлопчиків. Діти народжені з різницею у кілька хвилин, проте фізіологічно один випереджує іншого: діти доволі відрізнялись як зростом, так і вагою. Зараз це два здорові братики, які добре розвиваються та неймовірно тішать своїх батьків.