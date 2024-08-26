Як він додумався: татусь без гаджета втихомирив дитину у подорожі капустою – всі в захваті

Подорожувати з дітьми не завжди легко. Але в пошуку спокою батькам інколи доводиться знаходити дуже оригінальні рішення.

Лайфхак татуся з Китаю

Подорожі з дітьми – це завжди випробування. Але батьки завжди намагаються знайти спосіб, який допоможе зайняти дітей чимось цікавим та скоротити час. І деякі такі спроби вражають своєю дотепністю.

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Кмітливий чоловік вигадав оригінальний спосіб збереження способу у вагоні, в якому він їхав з донькою. Він попросив її почистити капусту та скласти у пакет. Дівчинка так захопилася, що чоловік спокійно проспав майже усю дорогу!

Оригінальне рішення проблеми / Скриншот з відео

Ідея чоловіка швидко "завірусилася" у мережі. Користувачі хвалять винахідливість батька та спробують цей спосіб на своїх малюках.

Раніше ми писали про вчинки батьків, через які діти перестають слухатися.