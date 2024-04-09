Вони втрачають відчуття тіла: як заспокоїти дітей – перевірені лайфхаки

Маленькі діти ще не здатні заспокоювати себе. У цьому випадку дорослі повинні взяти контроль над ситуацією та допомогти дитині. Спойлер: слова "заспокойся" для цього не потрібно.

Вміння заспокоювати себе до нас приходить з віком та досвідом, якого у дітей ще немає. Коли малюкам страшно або вони перебувають під тиском іншого виду стресу, то вони можуть втрачати відчуття власного тіла, для них це як перебувати у будинку без стін.

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У такі моменти дорослим краще знати алгоритм дій та взяти ситуацію під контроль. Допомогти у цьому зможуть дуже прості прийоми.

Обійми

Найперша дія, яка потрібна дітям для відчуття повернення кордонів. Малюки спираються на тілесність, тому обійми дають їм відчуття захисту та прихистку.



Заспокоїти дитину у момент стресу дуже важливо / Фото Pixabay

Гра

Простий спосіб не лише допомогти дитині повернути контроль над своїм тілом та вийти зі стану заціпеніння, а й встановити контакт. Також рух сприятиме підвищенню рівня дофаміну, що покращить настрій дитини та підвищить її концентрацію.

Розмова

Стрес – це момент, коли дитині як ніколи потрібна підтримка. Саме тому так важливо говорити, заспокоювати і намагатися отримувати зворотний зв'язок. У моменти переживань діти можуть блокувати емоції в собі, що може неабияк зашкодити.

І пам'ятайте: заспокоєння дитини залежить і від стану батьків. Не забудьте вгамувати власні емоції, аби ваш спокій передався і дитині.