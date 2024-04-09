Они теряют ощущение тела: как успокоить детей – проверенные лайфхаки

Маленькие дети еще не способны успокаивать себя. В этом случае взрослые должны взять контроль над ситуацией и помочь ребенку. Спойлер: слова "успокойся" для этого не требуется.

Умение успокаивать себя к нам приходит с возрастом и опытом, которого у детей еще нет. Когда малышам страшно или они находятся под давлением другого вида стресса, то они могут терять ощущение собственного тела, для них это как находиться в доме без стен.

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В такие моменты взрослым лучше знать алгоритм действий и взять ситуацию под контроль. Помочь в этом смогут очень простые приемы.

Объятия

Самое первое действие, которое нужно детям для ощущения возвращения границ. Малыши опираются на телесность, поэтому объятия дают им ощущение защиты и убежища.



Успокоить ребенка в момент стресса очень важно / Фото Pixabay

Игра

Простой способ не только помочь ребенку вернуть контроль над своим телом и выйти из состояния оцепенения, но и установить контакт. Также движение будет способствовать повышению уровня дофамина, что улучшит настроение ребенка и повысит его концентрацию.

Разговор

Стресс – это момент, когда ребенку как никогда нужна поддержка. Именно поэтому так важно говорить, успокаивать и пытаться получать обратную связь. В моменты переживаний дети могут блокировать эмоции в себе, что может изрядно навредить.

И помните: успокоение ребенка зависит и от состояния родителей. Не забудьте успокоить собственные эмоции, чтобы ваше спокойствие передалось и ребенку.