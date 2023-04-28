Інколи здається, що вгамувати дитину в магазині просто неможливо. Плач, істерика, кидання товару – для батьків такий шопінг може коштувати великої кількості нервових клітин.

Цікаво Проблема, яка стосується усіх батьків: як забрати в дитини гаджет, аби не було істерик

На щастя, є кілька ідей, які допоможуть не лише тримати ситуацію під контролем, а й уникнути жахливих спогадів.

Збіг часу шопінгу зі сном дитини

Найкраще, коли дитина у магазині спить, тому досвідчені матусі радять ретельно планувати свій час. Багато візків у супермаркетах можуть вмістити автокрісло, але напевне краще скористатися власною коляскою, аби не турбувати сон малюка й не створювати собі проблеми.

Похід у магазин з дитиною може бути веселим / Фото Pexels

Завжди тримайте під рукою закуски

Особливо складно впоратися з дитиною, коли вона голодна. Якщо малюк вже трішки старший, завжди потрібно мати щось, що можна йому дати перекусити. Також це сприятиме тому, що дитина не проявлятиме великого інтересу до того, що ви купуєте в магазині.

Залучайте дітей до процесу

Зайнятість – одна з найкращих протидій дитячим істерикам. Перетворіть шопінг на цікаве завдання: радьтеся з дитиною щодо покупок, попросіть знайти потрібний товар тощо. Таким чином ваше чадо почуватиме себе більш дорослим, а вередливість дорослим не притаманна.

Більше позитиву

Діти як ніхто інший відчувають роздратованість батьків та швидко переймають цю емоцію. Більше усміхайтеся та говоріть з дитиною, аби вона отримувала позитивне враження від цього досвіду.

Винагорода за гарну поведінку

Смаколик, який можна з'їсти у машині дорогою додому, або дозвіл на ігри дуже добре мотивують дітей дотримуватися заданих правил. Пам'ятайте, що дітям дуже важко підтримувати довгострокову мотивацію, тож якщо винагороди не буде одразу, вони можуть розчаруватися.