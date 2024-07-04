Країні потрібні успішні люди: підлітків навчатимуть основ бізнесу – як зареєструватися

Щодня українці реєструють тисячі ФОПів та відкривають бізнеси навіть у такий складний час. Цей тренд потрібно підтримувати, тож підлітків навчатимуть основ ведення бізнесу.

Нове покоління підприємців

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українські підлітки мають можливість пройти навчання на підприємців. Відповідні навчальні серіали доступні на Дія.Освіта.

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Щодня в Україні з'являються нові підприємці, які розвивають власну справу.

Щоб стати країною підприємців, основ бізнесу треба навчати зі старших класів. Чим раніше ваші діти знатимуть, що таке стартап, краудфандинг, тим більша ймовірність, що класна ідея зі шкільних коридорів стане бізнесом,

– вважає Федоров.

Де доступні навчальні курси

Навчальний матеріал для підлітків є на платформі Дія.Освіта. Цікаві серіали розповідають про те, як почати власну справу:

Раніше ми писали про те, коли дитині варто купувати власний телефон.