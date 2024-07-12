Як захистити дітей від спеки: практичні поради

Спека – дуже небезпечне явище, а особливо для дітей. Батькам варто знати, як захистити малюків від негативного впливу пекучого сонця.

Як захищати дітей від спеки

Батькам радять пильно стежити за станом дітей, адже це допоможе побачити ранні ознаки теплової хвороби. Також важливо не випускати дітей на відкрите повітря у спекотні полуденні та післяобідні години.

Читайте також Що бабусям та дідусям краще не робити: це збереже хороші стосунки з дітьми та внуками

Варто пам'ятати, що фізична активність на спеці потребує адаптації, тому регулюйте час дітей на вулиці. Коли ж вони відчувають вплив спеки, то повинні навчитися ховатися у затінку.

І пам'ятайте про водний баланс – у спеку діти повинні пити багато та регулярно.

Які правила для немовлят

Немовлята повинні бути у прохолодніших місцях, а сповивати їх треба вільно. Вагітним жінкам рекомендують часто зволожувати шкіру.

Дуже важливо слідкувати, аби дитинка не перегрівалася.