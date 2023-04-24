Фактори, які формують спосіб мислення дітей, знаходяться в середовищі, де вони ростуть. До них належать щоденні події та незабутні враження. Мультфільми – одна з повсякденних звичок дітей, проте є цілий ряд сцен із відомих казкових історій, які малюкам краще не бачити.

Не пропустіть Від цього залежить розвиток вашої дитини: чи читали ви ці казки малюкам

Зоотрополіс

Коли головні герої Джуді та Нік відвідують нудистський клуб, бідолашна кролиця не знає, куди подіти очі, бо почувається неймовірно ніяково. Звичайно, саме таку реакцію і сподівався побачити хитрий лис.

Головні герої мультфільму / Фото Disney

Тарзан

Коли Джейн малює Тарзана, вона пояснює своєму батькові, що вона вважала незвичайним у цьому дивному чоловікові, і каже: "І його очі були напруженими та зосередженими, і... я ніколи не бачила таких очей". Професор Портер помічає почуття доньки і жартує : "Чи варто мені залишити вас і дошку на хвилинку наодинці?".

Сцени не для дітей / Фото Disney

Готель Трансільванія

Коли Вейн-перевертень знімає з невидимки плавки, принижене чудовисько починає виправдовуватися і каже: "Я щойно був у басейні. Вода холодна. Не судіть мене!".

Неоднозначні моменти / Фото Sony Pictures Animation

Тачки

Під час фотосесії з переможцями після гонки дівчини Мія та Тіа під'їжджають до Блискавки МакКвін. Вони називають себе великими шанувальниками гонщика і раптом піднімаються на колеса та починають показувати гонщику свої "дальні фари". За задумом сценаристів це мало імітувати те, як деякі дівчата піднімають свої футболки на рок-концертах.

Коли все неоднозначно / Фото Pixar

Геракл

На побаченні з Мег Геркулес ділиться враженнями від вистави, яку вони обидва нещодавно дивилися. "А потім ця, та п’єса, та, та, та річ про Едіпа. Чоловіче, я думав, що у мене проблеми". Дітям незрозуміло, чому Мег сміється над цим жартом, а дорослі, знайомі з грецькою міфологією, вловлюють іронію.