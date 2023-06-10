Бути батьками – чи не найважче випробування у житті. Потрібно не лише попіклуватися про своє чадо, а й зберегти життєві сили та здоровий гумор.

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На щастя, є один засіб, який точно працює для всіх – фотографії. Легкість створення світлини та моменти, які на ній вдається зберегти, стають джерелом енергії та любові, які дозволяють долати будь-які перешкоди.

Далі – підбірка яскравих моментів батьківства, в яких можна легко впізнати себе.

Коли зручно усім / Фото Brightside

100% схожість / Фото Brightside

Коли сюжет має неочікувану розв'язку / Фото Brightside

Стіл може виглядати і так / Фото Brightside

Татусі завжди знайдуть вихід / Фото Brightside

Суперздібність відкрито / Фото Brightside