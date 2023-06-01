Нещодавно Брук Шерн та її партнеру довелося пережити велику хвилю критики у мережі ТікТок. Причина – незвичне ім'я, яке вони обрали для своєї доньки.

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Особливе ім'я для дівчинки

Жінка вирішила назвати свою доньку на честь запашної спеції, яку додає майже до всіх страв – Гвоздикою. Коли новина про це потрапила у мережу, знайшлися ті, хто захотів покритикувати вибір Брук. Мовляв, в майбутньому донька буде на неї ображатися.

Брук вирішила відповісти критикам та зняла відео, в якому засуджує критиків, а також показала милі світлини з першого року життя дівчинки. Це відео отримало не лише більше прихильників, а й тих, хто залишив позитивний коментар:

"Яка мила дитина, нехай росте щаслива!";

"Чарівне ім'я!";

"Не слухайте нікого, ваша Гвоздичка неймовірна";

"Це чудово. Не можу зрозуміти, чому людей це має турбувати. Це ваша дочка, і ви самі вирішили, як її назвати".

Загальна кількість коментарів перевалила за 13 тисяч, тож Брук подякувала усім, хто її підтримав.