Не був готовий до популярності: який актор став шизофреніком після зіркової ролі – це не Калкін

Сага "Зоряних воєн" стала культовою історією світу кіно. На жаль, для декого зйомка у зірковій стрічці коштувала надто дорого.

Зіркова роль стала вироком

У 1999 році актору Джейку Ллойду випала можливість зіграти роль Енакіна Скайвокера у сазі "Зоряні війни". Йому заздрили чи не усі хлопчики у світі, але для нього ця робота стала непосильним тягарем.

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Юний актор зовсім не був готовим до шаленої популярності, яка прийшла до нього після виходу фільму у прокат. Його обговорювали на всіх континентах, але, на жаль, не завжди з похвалою.

Роль Енакіна Скайвокера – одна з найбагатогранніших в історії кіно. Його мати – жінка-рабиня, а батько – Сила Всесвіту. Джедаї ним захоплювалися та намагалися виростити його сильним воїном. Згодом він міг протистояти найбільшому злу в галактиці, але згодом сам перетворився на нього та став відомим як Дарт Вейдер.

Фільм отримав багато критики, і найбільша "порція" дісталася саме Джеку Ллойду. Він був не готовим до такої хвилі хейту та завершив кар'єру вже у 2001.

За хлопчика вступилися зіркові колеги, але в школі булінг продовжився. В Джейка діагностували ознаки шизофренії, а лікування не давало результату. Згодом він пішов з коледжу, а діагноз "шизофренія" став офіційним.

Джейку 35 років, він усвідомлює свою хворобу, але відмовляється приймати ліки. Попри травматичний досвід він продовжує любити світ "Зоряних воєн", а мама та лікарі вважають, що навряд чи йому вдалося б уникнути хвороби, навіть якби він не зіграв ролі Енакіна та не став жертвою масової критики.