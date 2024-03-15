Звездная роль стала приговором

В 1999 году актеру Джейку Ллойду выпала возможность сыграть роль Энакина Скайуокера в саге "Звездные войны". Ему завидовали едва ли не все мальчики в мире, но для него эта работа стала непосильным бременем.

Интересно "Ростом пошла в отца": Панеттьери рассказала интересные подробности о дочери, которую воспитывает Кличко

Юный актер совсем не был готов к бешеной популярности, которая пришла к нему после выхода фильма в прокат. Его обсуждали на всех континентах, но, к сожалению, не всегда с похвалой.

Роль Энакина Скайуокера – одна из самых многогранных в истории кино. Его мать – женщина-рабыня, а отец – Сила Вселенной. Джедаи им восхищались и пытались вырастить его сильным воином. Впоследствии он мог противостоять самому большому злу в галактике, но впоследствии сам превратился в него и стал известным как Дарт Вейдер.

Фильм получил много критики, и самая большая "порция" досталась именно Джеку Ллойду. Он был не готов к такой волне хейта и завершил карьеру уже в 2001.

За мальчика вступились звездные коллеги, но в школе буллинг продолжился. У Джейка диагностировали признаки шизофрении, а лечение не давало результата. Впоследствии он ушел из колледжа, а диагноз "шизофрения" стал официальным.

Джейку 35 лет, он осознает свою болезнь, но отказывается принимать лекарства. Несмотря на травматический опыт он продолжает любить мир "Звездных войн", а мама и врачи считают, что вряд ли ему удалось бы избежать болезни, даже если бы он не сыграл роли Энакина и не стал жертвой массовой критики.