Саме в цей період природа максимально готує організм жінки до зачаття. І стандартні виділення – це далеко не все, що з вами відбувається. Спішимо вас здивувати циклом змін у нашому матеріалі.

Цікаво Як правильно обрати няню для вашого малюка: 9 дієвих порад

Що таке овуляція

Нумо розбиратись із вже відомим терміном, але досі досконало незнайомим періодом менструального циклу. Важливо зазначити, що у нормі цикл триває 24 – 38 днів. Саме ці проміжки визначають тривалість від першого дня останньої менструації до початку наступної. Загалом цикл поділяють на три фази: фолікулярна (до виходу яйцеклітини);

овуляторна (вихід яйцеклітини);

лютеїнова (після виходу яйцеклітини). Серед цих чисел заховані 6 щасливих днів, протягом яких ви можете завагітніти. "Вікно родючості" зазвичай триває з 11 по 21 день менструального циклу, але точніше розрахувати індивідуальний календар овуляції ви можете за допомогою онлайн-калькулятору.

Вирахуйте свій період овуляції / Фото Pexels

Перейдемо до вивчення процесу: овуляція – це вивільнення яйцеклітини, яке здійснює яєчник, для того, щоб її можна було запліднити сперматозоїдом для народження дитини. Цікаво, що живе жіноча яйцеклітина ще 12 – 24 години після овуляції, а чоловіча сперма і взагалі може жити в репродуктивних органах жінки від 3 до 5 днів. Симптоми овуляції Овуляторна фаза для когось минає зовсім непомітно, а хтось зможе ретельно відстежити на собі усі відомі симптоми. Винуватцями всіх внутрішніх змін є гормони. На першому етапі яєчники виробляють естроген. Коли його в організмі достатньо багато, яєчник випускає яйцеклітину. Опісля ваше тіло починає виробляти прогестерон. Через нього зростає ваша базальна температура – це найнижча температура тіла, яку можна виміряти у стані тотального спокою. Гормони також змінюють структуру секрету слизової оболонки шийки матки або цервікального слизу: він стає прозорішим і тоншим, а також набуває слизької консистенції. Природа задумала це, аби допомогти спермі ковзати у вашому тілі. Також можуть турбувати чутливі молочні залози, здуття живота чи судоми. У цей період зростає і фертильність, аби повноцінно доповнити картину родючості.

Коли овуляція може не відбутись

Іноді жінки стикаються з нерегулярними овуляціями або їхньою відсутністю. Така патологія має назву ановуляція. Експерти зазначають, що зменшує ймовірність вагітності і пізня овуляція, адже якість яйцеклітин знижується. Овуляції можуть не відбуватись і за цих обставин: