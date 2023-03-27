Аденоїди – розростання глоткової мигдалини, розташованої на склепінні носоглотки. Те, як їх лікувати і чи потрібно видаляти – це питання, яке турбує велику кількість батьків.

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Що це таке?

Аденоїдит – це патологія, що характеризується збільшенням носоглоткового мигдалика. Найбільше страждають діти у віці від 3 до 7 років. Саме у цей час формується імунна система, яка гостро реагує на хвороботворні мікроорганізми.

Чи потрібно видаляти аденоїди?

Відомий лікар Комаровський вважає, що є три групи симптомів, які вказують на те, що аденоїди потрібно видаляти.

Запалення аденоїдів у дорослих зустрічається набагато рідше, ніж у дітей / Фото unsplash

Запалення вуха

Зірковий педіатр рекомендує видаляти аденоїди, якщо дитина хворіє на отит більше ніж на 2 рази у пів року і чи три та більше у рік.

Отит – це запалення зовнішнього, середнього або внутрішнього вуха. – це запалення зовнішнього, середнього або внутрішнього вуха.

Відсутність носового дихання

Утруднене дихання через ніс, нічне хропіння, яке заважає якісному сну – все це є показами для видалення аденоїдів. Такі труднощі у дитини можуть сприяти й іншим захворювання, таким як карієс чи дефіцит уваги.

Хронічна інфекція

Тривалий нежить, який не зникає довше ніж два тижні, частіше ніж 4 рази в рік є також причиною для видалення аденоїдів.

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