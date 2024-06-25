"Вони стають більш дорослими": психотерапевт дав пораду щодо виховання дітей під час війни

25 червня 2024, 11:40
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Говорить Суханов

Війна – найгірше, до чого доводиться адаптуватися нашим дітям. Їм доводиться дорослішати зовсім рано, і виховання в таких умовах стає більше, ніж викликом.

Головне правило для всіх батьків

Виховання дітей в умовах війни – вкрай складне завдання. Як наголосив вчений в галузі психіатрії, медичної психології та психотерапії Олег Чабан, школярі не будуть пам'ятати повчання чи покарання від дорослих. 

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Однак є те, що вони запам'ятають на все життя – розмови. Саме розповіді батьків можуть стати для них міцним фундаментом та допомогти подолати усі випробування. 

За його словами, коли з дітьми розмовляють, вони стають більш дорослими та відповідальними. 

Вислухай, скажи: "Я подумаю на цю тему". Він поцікавиться, що в тебе відбувається на роботі, через деякий час просто розмовляй. Це велика річ, коли ти розмовляєш, і діти потім запам'ятовують ці розмови,
– підкреслив науковець. 

Немає різниці, де живуть діти 

Чабан також додав, що немає різниці між тим, де проживають діти – в Україні чи за кордоном. Школярі, які виїхали, в одну мить втратили друзів та навіть не можуть говорити з однолітками рідною мовою. 

Стреси в дітей різні, однак їх прояви – однакові. Саме тому порада щодо розмови є універсальною для всіх. 

Раніше ми писали про те, що безпека дітей стане темою четвертого Саміту леді та джентльменів. 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська