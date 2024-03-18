Секрети виховання щасливих дітей

Як показують дослідження, діти у Нідерландах – одні з найщасливіших у світі. Місцеві батьки користуються кількома базовими принципами, які довели свою ефективність на практиці.

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Довгий сон

В середньому у Нідерландах сплять довше, ніж у решті світу, і цього ж принципу вони дотримуються і щодо дітей. Завдяки цьому як дорослі, так і діти більш спокійні. Погодьтеся, гарний відпочинок завжди є запорукою позитивного настрою.

Багато часу з батьками

Мешканці Нідерландів мають короткий робочий тиждень. Зокрема, багато чоловіків працюють 4 дні на тиждень, можуть приділити більше часу та уваги сім'ї, а особливо – дітям. У Нідерландах навіть існує "Papadag" – день тата, коли діти розважаються з татусями.

Щасливі діти – радість для батьків / Фото Pixabay

Ніякого тиску через шкільну успішність

Тут освіта – це шлях до благополуччя та особистого розвитку. Тому тут приділяють увагу кожному не на основі оцінок, а відповідно до рівня навичок та знань.

Склавши іспити після середньої школи, діти у Нідерландах отримують можливість навчатися майже за будь-якою програмою вищої освіти. Завдяки цьому всі концентруються на розвитку навичок, а не "міряються оцінками".

Також тут багато інвестують у соціальні навички, які, як з'ясувалося, важливіші за рівень IQ.

Заохочення висловлення власної думки

З самого малечку в Нідерландах дітей навчають, що їхня думка – важлива. Виховання побудоване на постійних перемовинах. Це виснажливо, але дає чудовий результат.

Спільні сніданки

У Нідерландах не заведено снідати окремо. За столом повинні зібратися усі члени сім'ї, тут обговорюються плани на день або цікаві теми. Як показали дослідження, це позитивно впливає на успішність у школі, зміцнює сімейні зв'язки та сприяє розвитку дитини.

Катання на велосипеді

Якою б не була погода, ритуал катання на велосипеді залишається обов'язковим. Дітей навчають вивчати довколишній світ, якими б не були умови. Це навчає їх не лише бути допитливими, а й розуміти, що зовнішні обставини не повинні впливати на настрій або плани на день.