Є кілька ключових правил, які допоможуть у вихованні та розкритті потенціалу дитини. Візьміть їх на озброєння, аби потім ваше чадо впевненіше крокувало до своїх мрій.

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Спілкування починається з народження

Не треба вмикати дитині англійський алфавіт та Моцарта в надії, що це сприятиме її розвитку. А от постійна комунікація вже довела свою ефективність. Психологи кажуть, що спілкування може стати причиною того, що діти почнуть раніше говорити.

Особистий приклад

Є чудове англійське правило: "Виховуйте себе, а не дітей". Хочете, аби ваша дитина більше читала або вивчала іноземні мови? Що ж, настав час показати приклад. Тим паче, що у вас самих з'явиться на цікаве хобі.

У дітей потрібно вкладати час та зусилля / Фото Pixabay

Жодних негативних емоцій

Фрейд казав: "Людина, яка була безперечним улюбленцем своєї матері, через все своє життя проносить почуття переможця та впевненості в успіх, які нерідко призводять до дійсного успіху". Можливо, деякі його погляди можуть бути суперечливими, але доводити недоцільність цієї фрази точно не варто.

Багато спільного часу

Ви можете навчити дитину критично мислити, глибше зазирати у проблеми та ставити багато запитань. Однак це неможливо, якщо не проводити багато часу разом. Яким би завантаженим не був ваш графік – кілька годин на дитину у ньому треба передбачити.

Сон та здорове харчування

Базові речі, які впливають на всі інші. Ваша дитина просто не зможе швидко та активно розвиватися, якщо є проблеми з одним із цих пунктів.

Фізична активність

Науковці не втомлюються повторювати, що фізичні вправи та активність сприяють нейропластичності. Відтак, слова "не гасай", "спокійніше" тощо повинні зникнути із вашого словника. Дитині потрібна активність – знайдіть спосіб її забезпечити.