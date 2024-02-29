Є кілька ключових правил, які допоможуть у вихованні та розкритті потенціалу дитини. Візьміть їх на озброєння, аби потім ваше чадо впевненіше крокувало до своїх мрій.
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- Спілкування починається з народження
Не треба вмикати дитині англійський алфавіт та Моцарта в надії, що це сприятиме її розвитку. А от постійна комунікація вже довела свою ефективність. Психологи кажуть, що спілкування може стати причиною того, що діти почнуть раніше говорити.
- Особистий приклад
Є чудове англійське правило: "Виховуйте себе, а не дітей". Хочете, аби ваша дитина більше читала або вивчала іноземні мови? Що ж, настав час показати приклад. Тим паче, що у вас самих з'явиться на цікаве хобі.
У дітей потрібно вкладати час та зусилля / Фото Pixabay
- Жодних негативних емоцій
Фрейд казав: "Людина, яка була безперечним улюбленцем своєї матері, через все своє життя проносить почуття переможця та впевненості в успіх, які нерідко призводять до дійсного успіху". Можливо, деякі його погляди можуть бути суперечливими, але доводити недоцільність цієї фрази точно не варто.
- Багато спільного часу
Ви можете навчити дитину критично мислити, глибше зазирати у проблеми та ставити багато запитань. Однак це неможливо, якщо не проводити багато часу разом. Яким би завантаженим не був ваш графік – кілька годин на дитину у ньому треба передбачити.
- Сон та здорове харчування
Базові речі, які впливають на всі інші. Ваша дитина просто не зможе швидко та активно розвиватися, якщо є проблеми з одним із цих пунктів.
- Фізична активність
Науковці не втомлюються повторювати, що фізичні вправи та активність сприяють нейропластичності. Відтак, слова "не гасай", "спокійніше" тощо повинні зникнути із вашого словника. Дитині потрібна активність – знайдіть спосіб її забезпечити.