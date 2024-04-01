Дитина-білінгва: чому це зараз модно і як виховувати змалечку

У сучасному світі вивчення іноземних мов – одна з ключових навичок. Багато батьків починають працювати над тим, щоб закласти відповідний фундамент знань ще змалечку.

Знання дітьми двох мов стало дуже бажаною навичкою для багатьох батьків, і дехто починає процес навчання вже з кількамісячного віку дітей. Чи справді це потрібно робити так рано і які ще лайфхаки існують – далі у матеріалі.

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Як навчати

Одна з найдієвіших стратегій виховання білінгва – розмовляти різними мовами у різні дні тижня. Її називають стратегією "часу і місця", коли кожна мова прив'язана до певних обставин.

Головне – спробувати кілька способів та обрати той, який дарує найбільше позитивних емоцій та не стає обтяжливим. Важливо, щоб діти не просто сприймали це як гру, а й щиро захоплювалися процесом та розуміли можливості, які перед ними відкриваються.

Вивчення мови можна перетворити на гру / Фото Pixabay

Дослідження кажуть, що знайомити дітей з другою мовою потрібно якомога раніше. Змалечку вони дуже гарно можуть впоратися з фонологією – звучанням та ритмом мови, що полегшує процес навчання. Також їм легше наслідувати носіїв мови, аніж старшим дітям та дорослим.

Втім, це зовсім не означає, що існують якісь вікові обмеження чи категорії, просто чим старшою стає людина, тим більше зусиль для вивчення чогось нового їх потрібно докладати.

Переваги для мозку

Окрім очевидної – розширення можливостей спілкування – науковці підкреслюють позитивний вплив знання кількох мов на головний мозок. Він стає більш стійким та здатен ефективніше проводити імпульси.

Подібно до того, як фізичні вправи зміцнюють м’язи, багатомовність зміцнює мозок, щоб підтримувати когнітивні функції,

– розповіли дослідники.

Вчені також підкреслюють, що двомовність може спонукати до ширшого сприйняття світу та сприяти швидшій обробці нової інформації. Відтак, батькам було б корисно потурбуватися про те, аби у мовному арсеналі дітей були й інші мови, окрім рідної.