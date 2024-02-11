Зірка серіалу "Армагеддон" та низки інших культових фільмів Лів Тайлер не надто любить демонструвати сімейне життя ц соцмережах. Однак інколи і вона бажає показати, якими неймовірними зростають її діти.

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Одним з таких приводів став випускний її сина Майло. Хлопець закінчив середню школу, тож зіркова мама вирішила розповісти про це у соцмережах.

Лів Тайлер пишається своїми дітьми / Фото з інстаграму misslivalittle