Зірка серіалу "Армагеддон" та низки інших культових фільмів Лів Тайлер не надто любить демонструвати сімейне життя ц соцмережах. Однак інколи і вона бажає показати, якими неймовірними зростають її діти.
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Одним з таких приводів став випускний її сина Майло. Хлопець закінчив середню школу, тож зіркова мама вирішила розповісти про це у соцмережах.
Лів Тайлер пишається своїми дітьми / Фото з інстаграму misslivalittle
Зі світлин видно, що попри постійну зайнятість акторці вдалося створити дружню та неймовірну сім'ю. Діти з радістю проводять з мамою багато часу, однак кадри сімейної ідилії рідко потрапляють до соціальних мереж.
Майло народився у 2004 році, коли акторка була у шлюбі з музикантом Ройстоном Ленгдоном. Також разом з новим партнером, британським спортивним менеджером Девідом Гарнером, вона виховує двох доньок, Сейлор Джин та Лулу Роуз. У Девіда також є дитина від минулого шлюбу – 10-річний Грей.
Лів зізнається, що виховувати дітей – складне завдання, однак радість від цього процесу затьмарює усі труднощі.