Щемлива історія всиновлення

У травні 2022 року мати вирішила покинути свого маленького сина. Відповідно до закону штату Кентуккі, жінка могла залишити немовля у пожежній частині, де їй не ставили б жодних запитань.

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Жінка поклала дитину у коробку з-під взуття, вкрила ковдрою та залишила записку. У листі вона пояснювала, що не може піклуватися про дитину належним чином. В кінці вона написала: "Я люблю тебе".

37-річна Бріттані Тайлер, гортаючи стрічку новин у соціальних мережах, прочитала про хлопчика, якого залишили у пожежній частині.

Я почала молитися, щоб він став частиною нашої сім'ї, –

пригадує вона.

Разом з чоловіком Крісом негайно звернулися до відповідних служб. Пара вже виховувала двох хлопчиків, однак не могла уявити, що покинутий малюк зростатиме без батьків.

Парі зателефонували за кілька днів та віддали хлопчика під опіку. Кріс та Бріттані назвали його Семюель. Джуд та Кельвін, які також є прийомними дітьми, з радістю прийняли нового братика.

Хлопчик швидко став частиною сім'ї / Фото today

Семюель пробув під опікою 581 день. 18 грудня 2023 року його офіційно всиновили. Зараз сім'я щаслива, і нещодавно в ній відбулося ще одне поповнення. Семюель дуже лагідна дитина. та намагається обійняти усіх, хто поруч.

Кріс та Бріттані щасливі, що Бог почув їхні молитви, і хлопчик, якого покинули у пожежній частині, зростатиме у любові та піклуванні.