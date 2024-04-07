Багато пар розповідають про те, що з народженням дитини їхні стосунки змінилися, а то й зовсім опинилися у небезпеці. Так трапляється через зміну акцентів та втому, однак є один простий прийом, який не дозволить полум'ю вашої любові до партнера погаснути.

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Інтерес – універсальний рецепт

Перше, з чого варто розпочати – це справжня цікавість своїм партнером. Виходьте за рамки побуту: чи не змінилися мрії, яке бажання хочеться втілити найпершим, коли з'явиться хвилинка вільного часу?

Розмови – це основа стосунків / Фото Pixabay

Достатньо лише цього простого прийому, аби обійти провалля кризи та зосередитися на тому, що дитина – це плід насамперед вашої любові один до одного.

Є ще один прийом: пообіцяйте собі 5 разів кожного дня дякувати партнеру та хвалити його за зусилля. У такий спосіб ви зосередитеся на тих рисах, за які покохали людину, і таким чином станете надійною підтримкою один для одного.