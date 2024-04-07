Многие пары рассказывают о том, что с рождением ребенка их отношения изменились, а то и вовсе оказались в опасности. Так случается из-за смены акцентов и усталости, однако есть один простой прием, который не позволит пламени вашей любви к партнеру погаснуть.

Интересно Когда ребенок кричит и бьется: какие истинные причины детской агрессии и что с ними делать

Интерес – универсальный рецепт

Первое, с чего стоит начать – это настоящий интерес к своему партнеру. Выходите за рамки быта: не изменились ли мечты, какое желание хочется воплотить первым, когда появится минутка свободного времени?

Разговоры – это основа отношений / Фото Pixabay

Достаточно лишь этого простого приема, чтобы обойти пропасть кризиса и сосредоточиться на том, что ребенок – это плод прежде всего вашей любви друг к другу.

Есть еще один прием: пообещайте себе 5 раз каждый день благодарить партнера и хвалить его за усилия. Таким образом вы сосредоточитесь на тех чертах, за которые полюбили человека, и таким образом станете надежной поддержкой друг для друга.