Перший навчальний день – завжди особлива подія, тим паче для дітей, які йдуть до першого класу, повідомляє Baby 24. Цього року ці відчуття переплітаються з тривогою та надією, мужністю та страхом, адже війна торкнулася кожної родини.

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Дівчинка йде в укриття перед святковою лінійкою: дивіться відео

Перший навчальний рік розпочався з тривоги, деякі дітки були змушені спускатися в укриття. Ця дівчинка провела перші години 2 вересня, переховуючись від ракет разом зі своїм домашнім улюбленцем.

Школярка не може прокинутися, тому її збирає мама: дивіться відео

Деякі молоді учні не виспалися і їх довелося збирати у специфічний спосіб. Добре, що є мама, яка завжди прийде на допомогу. Батьки виклали кумедне відео у Тікток, де показано, як жінка допомагає своїй доньці вмитися. Користувачі у коментарях поділилися враженням про свій ранок.

Моя сьогодні сама встала, я б сказала підірватися з ліжка від вибухів за вікном,

– ділиться молода мама.

Інша користувачка згадала своє дитинство і те, як її мама натягувала на неї, ще сонну, колготи.

Ми за два тижні до школи почали заводити будильник зранку, щоб звикнути. Але проснулися самі о 5 ранку від вибухів,

– пише жінка у коментарях.

Святкова лінійка: дивіться відео

Українська нація – одна із найсильніших у світі. Дітки, які танцюють та веселяться попри все – чудовий тому доказ. У багатьох школах України пройшли святкові лінійки, де діти танцювали та набиралися щасливих спогадів. На цьому відео діти веселяться, навіть хлопчик, який підтримується за милиці, теж пішов у танок.

Перший навчальний день завжди наповнений особливим трепетом – запах нових підручників, шум учнівських розмов і радість зустрічі з друзями після літа. Діти зібралися в школах, щоб почати новий навчальний рік, сповнений надії та незламності. У кожному класі, за кожною партою відчувалася непохитна віра в майбутнє, яка підтримує у ці важкі часи і дітей, і вчителів.

Важливі деталі: як потрапити у дитячий садочок.