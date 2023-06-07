Здається, що може піти не так, коли батьки хочуть дізнатися стать своєї майбутньої дитини за допомогою повітряних кульок? Виявляється, курйози трапляються навіть тоді, коли все передбачено до найменших деталей.

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Курйоз з кулькою

Дізнатися стать дитини – це справжнє свято, тож не дивно, що творчий підхід завжди вітається. Використання повітряних кульок стало однією з найпоширеніших практик, тож Жасмін і Артан, які очікують на двійнят, також обрали цей спосіб.

Втім, усе пішло не за планом через курйоз. Коли Артан намагався проткнути кульку шпилькою, мотузка, на якій вона трималася, вислизнула з його руки, і вже за секунду кулька була високо у небі.

Чоловік намагався стрибати та впіймати кульку, але його спроби врятувати ситуацію ще більше розсмішили Жасмін та гостей.

Курйозний ролик потрапив у мережу, де швидко набрав популярності, а пару підтримали та подякували за гарний настрій.