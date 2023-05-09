Працівники дитячого садка просять батьків завжди ставити себе на чиєсь місце. У кризові та неприємні моменти варто згадати миті, коли вас самих недооцінюють, зазначає Тіллі Олдерслейд – няня, яка працює в дитячому садку у Великобританії. Вона зняла вірусне відео, котре сколихнуло мережу.

Не пропустіть Наскільки розпещена ваша дитина: психолог назвав ключові ознаки

Тіллі поділилася деякими коментарями, які вона регулярно чує про свою професію. Краще ніколи їх не говорити!

Чого не хочуть чути няні в дитячому садку

"Робота в дитячому садку чи яслах має бути справді легкою", – фраза, яка абсолютно знецінює чужу працю.

"Ти, напевно, цілий день сидиш і граєшся", – працювати у дитячому садку надзвичайно відповідально, це не тільки одні забави.

Працювати з дітками – так відповідально / Фото unsplash

"Ти, мабуть, нічого не робиш, тільки обіймаєш дітей", – робота в яслах чи дитячому садку – це не тільки постійні веселощі, обійми, спів пісень та декламування віршів.

Пост вже набрав майже 1,5 мільйона переглядів, його прокоментували понад тисячу разів. Серед коментарів можна зустріти голоси вчителів і нянь, які визнають, що їх роботу часто недооцінюють, а й просто не розуміють. Бо насправді багато хто думає, що вони просто "сидять і нічого не роблять".

Вони наголошують, що робота в дитячому садку чи яслах – це, перш за все, величезна відповідальність за життя та здоров’я дітей. Потрібно бути постійно напоготові, якщо хтось із дітей потребує допомоги. Це годування або допомога з їжею, витирання, зміна підгузок і брудного одягу.

Йдеться також про роботу з дитячими емоціями – у тому числі важкими. Також це спілкування з батьками, часто вимогливими. Нарешті, це довгі години паперової роботи, про які рідко хто думає. "Все це за винагороду, неадекватну зусиллям і робочому часу", – підсумовує няня.