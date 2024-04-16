З тиском однолітків зустрічався кожен із нас. Це явище не обов'язково має негативний характер, адже є багато сценаріїв, коли це явище має позитивний характер.

Читайте також Кожного разу вибігав до гелікоптерів з прапором: хлопчик з прифронтової зони розчулив всю країну

Наприклад, друзі можуть закладатися на те, що отримають гарні бали за контрольну роботу. Це спонукає їх добре готуватися до іспиту, що позитивно вплине на їхній рівень знань та обізнаність у темі.

Те, як дитина реагує на тиск однолітків, може багато розповісти про різні риси її характеру. Наприклад, природжені лідери, як правило, менш сприйнятливі до негативних форм тиску з боку однолітків, тоді як послідовникам може бути важче протистояти йому.

Соціальний вплив може мати і позитивні наслідки / Фото Pixabay

Які є ознаки, що дитина піддається тиску однолітків:

дитина уникає школи чи інших соціальних ситуацій;

дуже багато уваги приділяє іміджу;

різкі зміни у поведінці;

акцент на соціальних порівняннях;

проблеми з сном;

постійні експерименти зі стилем;

незадоволеність собою.

Що робити батькам

Перший крок – контакт. Потрібно розуміти, про який вплив йдеться – позитивний чи негативний – і вже тоді обирати алгоритм дій.

Також аби запобігти негативному впливу тиску однолітків, постійно запитуйте у дитини, що їй подобається, підтримуйте її інтереси та не залишайте наодинці з негативними емоціями. Це підтримуватиме впевненість дитини у собі, а отже, і захищатиме від небажаного впливу.

Важливо слідкувати і за оточенням дитини: з ким вона спілкується та кого уникає. Можна придумати секретний сигнал: якщо дитина відчуває тиск від компанії, то пише батькам певне слово у повідомленні, а ті дзвонять та повідомляють, що потрібно прийти додому, бо з'явилися "нагальні справи".

І – що найголовніше – будуйте з дітьми довірливі стосунки. Вони повинні розуміти, що поруч із дорослими можуть знайти прихисток і взаєморозуміння. Розвивайте вміння дитини говорити "ні", сприяйте її впевненості у собі та заохочуйте до самостійного мислення.