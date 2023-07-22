Молоді батьки мають встигнути все – слідкувати за порядком у будинку, дбати один про одного, ну і звичайно про малюка. Оскільки часу обмаль, вони часто вдаються до творчих рішень. Батько з Мексики захотів впоратися з домашньою роботою сам, але деякі його методи викликали багато суперечок у соцмережах.

Цікаво Під час купання вода потрапила у вушко дитини: що робити

Головний герой цієї історії — Мартін Еспіноза, користувач TikTok, який часто ділиться відео про своїх двох дочок. Цього разу він показав, як він підтримує чистоту своєї маленької дитини, а також миє посуд.

Особливе купання / Фото bright side

Мартін зняв відео, в якому пояснює, що матері його доньок немає вдома, але для нього це не проблема: "Коли мами немає вдома, а ти досвідчений тато". На відео показано, як дитина сидить у кухонній раковині, ніби це імпровізована ванна. У неї навіть є губка, якою вона грається під час купання.

Увагу користувачів привернув не стільки факт купання дитини в раковині, скільки те, що батько використовував цю ж воду, щоб сполоснути брудний посуд, який мив. Можна побачити, як Мартін дістає посуд із раковини й знову споліскує його, а дитина продовжує сидіти й гратися, навіть засовуючи руки в рот.

Деякі інтернет-користувачі розкритикували батька і звинуватили його в безвідповідальному ставленні до дочки. "Раковина — одне з місць з найбільшою кількістю бактерій" або "Бідні діти, які народилися в безвідповідальних сім’ях, і їхні батьки ризикують своїми немовлятами заради простого лайка".

Інші вважають, що це чудова ідея: "О, моє серце тане, коли я бачу дитину, і як весело, що тато може робити дві речі одночасно", — прокоментувала одна жінка.