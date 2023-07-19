Купаючи малюка, варто знати кілька найважливіших правил. Температура води не може бути занадто холодною або гарячою, ванночку варто розміщувати біля пеленального столика, а для вмивання використовувати препарати, призначені для дітей з першого дня життя.

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Купання малюка – про що варто пам'ятати

Фахівці звертають увагу на кілька важливих порад, яких варто дотримуватися під час купання малюка. Перш за все, температура води повинна бути відповідною і становити близько 37 градусів за Цельсієм. Пам'ятайте, що оптимальна температура приміщення, де купається малюк – 25 градусів.

Неймовірний період у житті дитини та батьків / Фото unsplash

Косметичні засоби для вмивання повинні бути призначені для дітей з першого дня життя, а дно ванни повинно бути вистелене пелюшкою або спеціальним неслизьким килимком. Після купання протріть вуха малюка марлевим тампоном або тканинною пелюшкою.

Як привчити дитину до води

Не кожна дитина почувається у воді "як риба". Деякі малюки можуть плакати або навіть кричати, коли вони вперше контактують з вологою рідиною. Тому варто повільно занурювати малюка, бажано починати з ніжок.

Вода і вушка

Багатьох батьків може турбувати те, що дитина мочить вушка під час купання. Лікарі наголошують: якщо вода потрапить у вухо малюка, досить повернути голову набік, щоб вода сама витекла. Варто підкреслити, що малюк прожив у водному середовищі в утробі матері 9 місяців, тож ця ситуація точно не є для нього новою.