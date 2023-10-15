Діти перебувають в постійному зростанні і розвитку, і сон є ключовим чинником у цьому надзвичайно складному процесі. У важливості сну для дітей можна впевнитися, розглядаючи його вплив на фізичний розвиток, функціонування імунної системи, навчання та психічне здоров'я.

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Чому сон такий важливий

Під час сну мозок обробляє накопичену інформацію, укріплює вивчені навички та сприяє розвитку пам'яті. Діти, які сплять добре, мають кращу здатність навчатися та розвивати свої інтелектуальні здібності.

Недостатній сон може вплинути на емоційний стан дитини. Діти, які недостатньо сплять, можуть бути роздратованими, збудженими та неврівноваженими. Глибокий сон допомагає вирішувати конфлікти та розв'язувати емоційні проблеми.

Скільки має спати дитина

Важливо пам'ятати, що це загальні рекомендації, і потреби кожної дитини можуть відрізнятися. Деякі діти можуть потребувати більше сну, інші – менше. Слухайте свою дитину та спостерігайте за її поведінкою, щоб визначити, чи отримує вона достатньо сну для свого віку та індивідуальних потреб.

Новонароджені (0 – 3 місяців): 14 – 17 годин сну на добу.

Немовлята (4 – 11 місяців): 12 – 15 годин сну на добу.

Діти віком 1 – 2 роки: 11 – 14 годин сну на добу.

Діти віком 3 – 5 років: 10 – 13 годин сну на добу.

Діти віком 6 – 13 років: 9 – 11 годин сну на добу.

Підлітки (13 – 18 років): 8 – 10 годин сну на добу.

Сон — це не просто щоденний процес, а ключ до гармонійного розвитку дитини. Для того, щоб забезпечити їй найкращі можливості у фізичному, когнітивному, емоційному та соціальному розвитку, важливо створити здоровий режим.

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