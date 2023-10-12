Постійний бунт підлітка, закочування очей, апатія та відмова від будь-якої допомоги по дому – це те, що невимовно злить батьків.

Звичайно, можна взятися за найкращу "зброю" та повністю заборонити використовувати мобільний телефон. Але це не дуже правильний шлях.

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Чи можна забирати телефон у дитини

На жаль, це шлях, який не веде до поліпшення стосунків з підлітком. Сьогодні телефон використовується не тільки для здійснення дзвінків. Це засіб, яким підліток користується щодня. Він може перевіряти рух автобусів і трамваїв, зв’язуватися з друзями. Спілкуватися в чатах та відеодзвінках. Слухати улюблену музику, а головне підтримувати зв’язок з людьми, які йому небайдужі, серед яких і батьки.

Покарання лише посилить бунт

У підлітковому віці виявляється, що покарання перестають працювати. Тому коли батьки відбирають у підлітка телефон, замість того, щоб покращувати стосунки з ним, вони погіршують їх. Дитина все-таки знайде спосіб мати мобільний телефон і почне приховувати ще більше речей.

Раптом може виявитися, що ми батькам стане невідомо, коли син чи донька приходить і коли йде з дому, чи інші важливі речі.

Слухати, підтримувати і поважати

Для того, щоб мати хороші стосунки з дитиною, потрібно розвивати стосунки з самого початку. Підліток змінюється, має інші потреби і може дивитися на світ інакше ніж дорослі. Цю відмінність треба поважати. Варто прислухатися до дитини, адже тільки тоді можна дізнатися, що дитина відчуває, що думає і які погляди має.

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