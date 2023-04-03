Однак деякі немовлята народжуються в цей світ з настільки унікальною зовнішністю, що вони, здається, проживають життя навпаки. Складається враження, що лише кількох годин життя їм вистачило для того, аби постаріти. Можливо, нам варто запитати у них поради, як приймати кращі рішення?

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Користувачі порталу Reddit поділилися світлинами немовлят, які виглядають так, неначе "прожили життя". Будьте уважні – відірватися від цієї підбірки буде не так просто.

"Ти це носиш" / Фото Reddit

"Це назавжди залишиться моїм улюбленим фото моєї дівчинки" / Фото Reddit

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