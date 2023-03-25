Дослідження показали, що власники котів не так страждають від тривоги та стресу, в них знижений ризик серцево-судинних захворювань, а також покращене самопочуття. Пухнасті улюбленці створюють вдома особливу атмосферу, але приходить момент, коли доводиться спитати себе: "а як кіт/кішка зреагує на дитину?".

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Спойлер: зазвичай знайомство проходить дуже добре. Разом з тим фахівці з дресирування котів попереджають, що залишати малюків наодинці з котами не надто вдала ідея, адже плач маляти або якийсь дотик може налякати тварину, і та може вдатися до захисту. Насолоджуйтеся дружбою дитини та кота, але слідкуйте за ситуацією доти, доки дитина не буде свідомою того, як потрібно поводитися з домашнім улюбленцем.

Якщо все зробити правильно, то у вашої дитини з раннього дитинства буде гарний друг, з яким навіть можна вчити уроки!

Займатися разом цікавіше / Фото boredpanda

Це ж стосується й ігор – вашому малюку завжди буде з ким погойдатися на гойдалці.

Шукати компанію для ігор не доводиться / Фото boredpanda

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