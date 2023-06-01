Кріста Пайпер загубила свою донечку у величезному ігровому центрі. Знайти дитину вдалося дуже швидко завдяки методу, який жінка побачила у соціальній мережі ТікТок.

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Як вдалося швидко знайти дитину

Кріста розмовляла з іншою жінкою та втратила доньку з поля зору. Коли ж побачила, що її немає, то побачила голосно вигукувати її ім'я, але результату це не дало.

Згодом вона згадала про метод, який побачила у ТікТок: замість того, щоб гукати ім'я дитини, потрібно вигукувати, у що вона була одягнена.

Маленька дівчинка, рожева сорочка, рожева сорочка Мінні Маус!

– почала вигукувати мати.

Метод спрацював дуже швидко, адже інші жінки доєдналися до Крісти, і дитина швидко знайшлася.

Як це працює

Люди легше та швидше реагують на якісь зовнішні деталі, як, наприклад одяг. Якщо вигукувати ім'я дитини, то оточуючі можуть просто не зрозуміти, що щойно бачили цю дитину, адже не знають її імені. Натомість привернення уваги до одягу спрацює ефективніше, адже всі почнуть озиратися, і хтось точно знайде дитину.