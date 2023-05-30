Втілити у життя мрії дітей намагаються всі батьки. Особливо, коли ця мрія – найзаповітніша у житті.

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Як дівчинка отримала подарунок

Все почалося зі зворушливого відео у New York Post, на якому Грейс відкривала різдвяні подарунки під ялинкою. В одній із коробок дівчинка знайшла омріяний квиток на концерт співачки Тейлор Свіфт. З того часу вона з нетерпінням чекала на зустріч із зіркою.

Мрія дівчинки здійснилася / Фото NY Post

Я буду кричати, кричати і стрибати вгору та вниз. Я буду рада її побачити!

– говорила Грейс із захопленням виданню The NY Post.

Це і не дивно, адже, за словами батьків, композиції Свіфт лунають у їхньому будинку цілодобово: з тієї хвилини, як Грейс прокидається, і до того часу, як вона лягає спати. А ще у родини існує цікава традиція – щосуботи вони готують "фольклорні млинці" – це звичайні млинці, але їх смажать обов’язково під час звучання альбому співачки під назвою Folklore.

Величезна любов до виконавиці з’явилась у Грейс у 2019 році. Саме тоді Тейлор випустила альбом Lover, який номінували на Греммі.

Захоплення співачкою не залишилося без уваги тата Майкла. Чоловік вирішив зробити доньці особливий подарунок.

"Коли Тейлор Свіфт наступного разу вирушить у тур, ми повинні бути там, незважаючи ні на що! Я повинен був зробити це пріоритетом для доньки, враховуючи все, через що вона пройшла через свою хворобу", – розповів він.

Цікаво, що батько вже намагався купити квиток на концерт, але тоді були технічні проблеми на сайті. Відчувши себе "найгіршим татком", Майкл все одно не здавався. Тож друга спроба виявилась вдалою! Саме під час Різдва він нарешті зміг придбати квитки за ціною від 240 до 418 доларів.

Як пройшла зустріч з кумиром

Грейс була дуже схвильована можливістю побачити Свіфт наживо. Але вже у минулу п’ятницю цей історичний момент нарешті стався. На концерт дівчинка поїхала великою компанією: з мамою, татом, викладачем мовлення, а також з двоюрідними братами та тітками.

Момент зустрічі Грейс зі співачкою / Фото NY Post

Цікаво, що Свіфт подарувала дівчинці свій капелюх під час виконання пісні "22", як символ вдячності за вірність і пристрасть юної фанатки. Щастю підлітка не було меж!

Які подарунки зробила дівчинка для тата

На знак вдячності Грейс теж не залишила татка без подарунка. Він показав браслет із бісеру з написом "Swiftie Dad", який донька зробила власноруч і розчулився.

"Я вважаю, що донька робить таку чудову справу, розповідаючи про себе, і, звичайно, я думаю, що вона надихається Тейлор, яка є чудовим прикладом для наслідування", – сказав він.

Цю зустріч з виконавицею Грейс називає "найкращим, що трапилось у її житті" і сподівається колись знову побачити зірку.