Це так просто, що не одразу віриш: як батьки можуть легко підвищити IQ дитини

Не секрет, що багато якостей закладається ще у дитинстві. І для багатьох з них батькам потрібно докладати зовсім небагато зусиль.

Якими б змученими батьки не були після робочого дня, дуже важливо, аби вони спілкувалися як з дитиною, так і поруч із нею. Принаймні, вчені визначили, що це має позитивний вплив на IQ малюків.

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Ключ до успіху – спілкування

Науковці визначили, що діти віком від 2 до 4 років, батьки яких багато спілкуються, мають вищий IQ. Кількість слів, яку вони чули впродовж дня, мала позитивну кореляцію з їхніми когнітивними здібностями.

На думку вчених, у середовищі, в якому перебувають діти, важлива енергійна комунікація. Вони швидше навчаються, краще рахують та можуть побудувати свою думку за допомогою більш складних конструкцій.



З дітьми потрібно багато розмовляти / Фото Unsplash

Окрім того, вчені радять батькам звернути увагу на якість свого мовлення. Чим більш різноманітні слова вони вживають, тим більший словниковий запас фіксують у дітей.

Професорка Софі фон Штумм з'ясувала, що велику роль відіграє і заохочувальна модель виховання. Якщо батьки тепло відповідають на шквал дитячих запитань та підтримують їхню допитливість, то діти стають менш агресивними та навчаються куди ефективніше.

Вчені наголошують, що вербальна взаємодія з дітьми відіграє ключову роль у їхньому розвитку. Вони будуть і надалі досліджувати цей потенціал у вихованні, аби показати, що секрет не лише у талантах, а й щоденному розвитку навичок.

Раніше ми писали про поради, які допоможуть виховати сумлінну дитину.