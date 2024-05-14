Це так просто, що не одразу віриш: як батьки можуть легко підвищити IQ дитини
Джерело:PsyBlog
Не секрет, що багато якостей закладається ще у дитинстві. І для багатьох з них батькам потрібно докладати зовсім небагато зусиль.
Якими б змученими батьки не були після робочого дня, дуже важливо, аби вони спілкувалися як з дитиною, так і поруч із нею. Принаймні, вчені визначили, що це має позитивний вплив на IQ малюків.
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Ключ до успіху – спілкування
Науковці визначили, що діти віком від 2 до 4 років, батьки яких багато спілкуються, мають вищий IQ. Кількість слів, яку вони чули впродовж дня, мала позитивну кореляцію з їхніми когнітивними здібностями.
На думку вчених, у середовищі, в якому перебувають діти, важлива енергійна комунікація. Вони швидше навчаються, краще рахують та можуть побудувати свою думку за допомогою більш складних конструкцій.
З дітьми потрібно багато розмовляти / Фото Unsplash
Окрім того, вчені радять батькам звернути увагу на якість свого мовлення. Чим більш різноманітні слова вони вживають, тим більший словниковий запас фіксують у дітей.
Професорка Софі фон Штумм з'ясувала, що велику роль відіграє і заохочувальна модель виховання. Якщо батьки тепло відповідають на шквал дитячих запитань та підтримують їхню допитливість, то діти стають менш агресивними та навчаються куди ефективніше.
Вчені наголошують, що вербальна взаємодія з дітьми відіграє ключову роль у їхньому розвитку. Вони будуть і надалі досліджувати цей потенціал у вихованні, аби показати, що секрет не лише у талантах, а й щоденному розвитку навичок.
Раніше ми писали про поради, які допоможуть виховати сумлінну дитину.