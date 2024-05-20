У квітні 2023 року культовий голлівудський актор Роберт Де Ніро знову став батьком. 80-річний чоловік розповів, що сьоме батьківство у такому віці стало викликом, проте йому ще до снаги виконувати роль молодого татуся.

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13-місячна Джія дарує зірковому батьку багато любові. Роберт каже, що бачити таку чисту радість та любов кожного дня – це неймовірний досвід, який дозволяє йому випромінювати енергію та почуватися молодим.

Актор зізнався, що йому допомагають доглядати дитину, але він робить все, аби виконувати якомога більше батьківських обов'язків.

Коли я дивлюся на неї, все інше зникає. Тому це велика радість і полегшення просто бути з нею в цей момент,

– розповів Де Ніро.

В актора окрім Джії є ще 6 дітей: Дрен (56 років), Рафаель (47 років), близнюки Джуліан та Аарон (26 років), Елліот (25 років) та Гелен Грейс (12 років). Усі вони також дуже піклуються про Джію, тому малеча оточена любов'ю та піклуванням.

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