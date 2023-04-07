Перший рік дитини для всіх батьків стає джерелом багатьох важливих та неймовірних спогадів. Перший прикорм – один з них. Як не нашкодити дитині та які продукти точно не варто давати – розповідає 24 канал.

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Мед

Цей солодкий смаколик може містити спори ботулізму, які можуть викликати дитячий ботулізм – рідкісне і дуже серйозне захворювання.

Коров'яче молоко

Молоко не рекомендується використовувати як основний напій для немовлят до року, оскільки воно не забезпечує всіх необхідних поживних речовин для їх росту та розвитку.

Безпека дітей – понад усе / Фото unsplash

Деякі види риби

Рибу з високим вмістом ртуті, таку як риба-меч, акула, королівська скумбрія не слід давати немовлятам до одного року, оскільки це може пошкодити їх нервову систему, яка тільки розвивається.

Пам'ятайте про небезпеку удушення

Маленькі, тверді та круглі продукти, такі як горіхи, попкорн і тверді цукерки можуть становити небезпеку для немовлят, тож варто зачекати, перш ніж вводити їх у прикорм.

Непастеризовані продукти

Непастеризоване молоко, сир і сік можуть містити шкідливі бактерії, які здатні викликати серйозні захворювання у немовлят.

Завжди краще проконсультуватися з педіатром про те, яке харчування і продукти давати дитині до року.

Які продукти повинні бути у раціоні щодня?

Для дитини до року важливо мати збалансоване і повноцінне харчування, що включає різноманітні продукти. Грудне молоко або суміші для немовлят повинні бути основним джерелом харчування для дітей віком до шести місяців. Після шести місяців грудне молоко або молочні суміші слід продовжувати пропонувати разом із твердою їжею.

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