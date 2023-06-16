Маленькі діти завше хочуть бути поруч з мамою та відчувати її тепло і турботу. Це надзвичайно мило, але не тоді коли справа доходить до сну, інакше ви не встигатимете нічого зробити, а дитина матиме відчуття тривоги, коли вас немає поряд.

Читайте також Ці світлини доводять, що малюків не можна залишати самих навіть на хвилину: промовисті фото

Втім, далеко не всі малюки готові спати у люльці. Та це не означає, що потрібно одразу здаватися, адже є кілька порад, які допомагають майже усім.

Скільки сну потрібно для новонароджених

Кількість сну залежить від багатьох факторів: вік, вагу, стать і стан здоров'я. В середньому новонароджені сплять 12 годин на добу, тому Американська академія педіатрії рекомендує батькам намагатися вкласти дитину спати між 7 вечора і 8 вечора і прокидатися між 5 ранку і 6 ранку.

Спати усю ніч з перервами на їжу малюки починають приблизно з другого місяця життя, але варто розуміти, що кожна дитина індивідуальна. Також потрібно намагатися якомога швидше погодувати дитину, якщо вона зголодніла і прокинулась, і знову вкласти спати.

Чому сон для немовлят такий важливий

Здоровий сон необхідний кожній людині, а організму, який тільки починає набиратися життєвих сил, й поготів. Регуляція гормонів, розвиток мозку та м'язів, формування кісток і роботу імунної системи, відновлення енергії – сон виконує багато життєво важливих функцій.

Чому краще, щоб дитина спала у ліжечку

По-перше, це комфорт, адже батьки будуть почуватися безпечно, та у дитини буде значно більше простору для руху. Люлька також дасть дитині відчуття безпеки, що вкрай важливо для спокійного сну.

Також вам не доведеться турбуватися про те, що вночі необачно можете завдати дитині шкоди.

Як вкласти спати новонародженого

Зручна поза – це основа сну. Коли дитина плаче або прокинулася через незручність, найкраще швидко перекласти її у комфортну позу. Також під час вкладання рівень шуму повинен бути максимально низьким.

Світло мусить бути вимкненим, а для створення атмосфери можна використовувати ароматичні олії. Окрім того, треба переконатися, що в кімнаті достатньо тепло, але не жарко – 20 – 24 градуси за Цельсієм.

Важливо також погодувати дитину безпосередньо перед сном. Таким чином, дитина не лише не прокинеться від голоду, але й заспокоїться. Якщо перед цим дитина була збудженою, спробуйте легко помасажувати їй кінцівки.