Дитина може засмутитися через те, що її рукавички не сидять на ногах, або вона може взяти всі гроші з гаманця і порізати в салат. Користувачі мережі діляться кумедними фото малюків.

До теми Вони спробували все у цьому житті: гумористичні фото дітей

Син мого друга щосили намагається підняти книгу

Смішний малюк / Фото bright side

Він думав, що це шоколад,

– сміється мама.

Чудна оказія / Фото bright side

Мій двоюрідний брат приготував особливий салат,

– бідкається молодик.

Гроші потрібно тримати подалі від дітей / Фото bright side

Дочка колеги намагалася зламати замок у моїй машині, наслідки були такими

Юна правопорушниця / Фото bright side

Дочка зрозуміла, що знищила те, що любила, і ніколи більше не побачить його цілим

Такий біль та розпач / Фото bright side

Ванна може бути і такою,

– ділиться тато у мережі.

Спа процедури / Фото bright side

Мій малюк сьогодні вирішив допомогти готувати,

– захоплюється горда матуся.

Шеф готує / Фото bright side

Істерика, тому що він не може зробити так, щоб рукавички підходили до його ніг,

– сміється крізь сльози молода бабуся.

Дітки – вони такі / Фото bright side