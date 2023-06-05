Дитина може засмутитися через те, що її рукавички не сидять на ногах, або вона може взяти всі гроші з гаманця і порізати в салат. Користувачі мережі діляться кумедними фото малюків.
До теми Вони спробували все у цьому житті: гумористичні фото дітей
Син мого друга щосили намагається підняти книгу
Смішний малюк / Фото bright side
Він думав, що це шоколад,
– сміється мама.
Чудна оказія / Фото bright side
Мій двоюрідний брат приготував особливий салат,
– бідкається молодик.
Гроші потрібно тримати подалі від дітей / Фото bright side
Дочка колеги намагалася зламати замок у моїй машині, наслідки були такими
Юна правопорушниця / Фото bright side
Дочка зрозуміла, що знищила те, що любила, і ніколи більше не побачить його цілим
Такий біль та розпач / Фото bright side
Ванна може бути і такою,
– ділиться тато у мережі.
Спа процедури / Фото bright side
Мій малюк сьогодні вирішив допомогти готувати,
– захоплюється горда матуся.
Шеф готує / Фото bright side
Істерика, тому що він не може зробити так, щоб рукавички підходили до його ніг,
– сміється крізь сльози молода бабуся.
Дітки – вони такі / Фото bright side