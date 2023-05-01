Кожна дитина розвивається у своєму власному темпі, і готовність до привчання до горщика може змінюватися залежно від ряду факторів. Але коли б це не відбулося – це завжди особлива подія, як для дитини, так і для батьків.



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Спочатку визначте, чи готова ваша дитина до такого кроку: перш ніж почати привчати до горщика, переконайтеся, що малюк демонструє ознаки готовності, наприклад, виявляє інтерес до туалету, залишається сухим протягом довшого періоду та має регулярне випорожнення.

Коли потрібно починати навчання

Більшість дітей стають готовими до такого етапу дорослішання у віці від 18 місяців до трьох років. Малюк повинен вміти ходити, сідати та вставати без сторонньої допомоги, а також проявляти незалежність.

Пам’ятайте, кожна дитина розвивається у своєму власному темпі. Важливо запастися терпінням і не квапити процес, оскільки примушування дитини може викликати стрес. Слідкуйте за ознаками готовності та пропонуйте підтримку.

Що потрібно робити

Встановіть розпорядок дня: заохочуйте дитину користуватися горщиком через рівні проміжки часу протягом дня, наприклад після їжі та перед сном.

Хваліть свою дитину, коли вона успішно користується горщиком, і не карайте її, коли трапляються нещасні випадки. Подумайте про використання веселих заходів, таких як читання книг або ігри, щоб заохотити вашу дитину сидіти на горщику довше.

Завжди заохочуйте свою дитину та будьте поряд впродовж всього процесу. Лише трішки терпіння – і малюк зробить новий важливий крок у своєму житті.