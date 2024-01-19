Мотивація для школи

Келлі з Великої Британії, яка виховує трьох дітей, зізналася, що платить дітям за відвідини школи. Вона розповіла і про причини, через які була змушена піти на такий крок.

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Через сильну тривожність її дітям було вкрай важко відвідувати школу. Вона перепробувала усе, що могла, але ситуація не покращувалася. Врешті-решт вона почала платити дітям гроші за те, що вони були у школі.

Вони почали отримувати по 2 фунти стерлінгів на день. Можливо, це не надто правильно, але це працює, тож я не збираюся відходити від своєї тактики,

– розповіла Келлі.

Фінансовий розподіл виглядає наступним чином:

1 фунт дитина отримує за гарний вигляд;

ще 1 фунт – за те, що йде до школи без вередувань.

Для частини підписників жінки такі методи виховання не сподобалися, мовляв, вона підкуповує дітей, а не виховує їх. Втім, більшість людей в мережі зійшлися на тому, що усі батьки мають право використовувати ті методи, які для них прийнятні, аби лиш діти виконували свою роботу, а життя батьків бодай трішки стало легшим.

Що стосується дітей Келлі, то вони тішать маму зразковою поведінкою, адже знають, що наприкінці дня їх чекатиме фінансова нагорода, яку вони можуть витратити на свої забаганки.