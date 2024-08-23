"Вони у бульбашці любові": як принц Вільям та Кейт Міддлтон виховують дітей

До королівської родини завжди було багато уваги. А особливо вона пильна, коли йде мова про виховання нащадків престолу.

Продовження традицій

Колишня кореспондентка ВВС Дженні Бонд ,яка висвітлювала життя королівської родини, розповіла, що виховує дітей так, як виховували її власні батьки, Майкл та Керол. Принц Вільям повністю підтримує дружину та допомагає їй у всіх процесах.

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У Кейт було щасливе та стабільне дитинство, і вона дарує їм те саме. Вона поділяє сучасний підхід до виховання і дає дітям можливість проявляти емоції,

– розповіла Дженні.

Любов – основа всього

Вільям також наполягає на тому, щоб діти були огорнуті "бульбашкою любові".

Гадаю, в майбутньому це дуже окупиться, три цілісні, врівноважені та дуже кохані дитини, сподіваюся, матимуть довгі та щасливі відносини зі своїми батьками,

– додала колишня журналістка.

Раніше ми писали про те, як маленький хлопчик відкусив шматок весільного торта до того, як його розрізали молодята.