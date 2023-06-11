Літо – чудова пора, щоб приготувати домашнє морозиво. А що може бути краще, ніж поєднання улюбленого дитячого смаколика та полуниці?
До теми Освіжаючий напій з полуниці: вашій дитині це сподобається більше за газировку
Рецепт морозива з полуниці та м'яти
- Час: 10 хвилин + 5 годин
- Порцій: 4
Як це смачно / Фото unsplash
Приготування:
- Помийте полуницю та очистіть її від плодоніжок.
- Розігрійте разом з цукром і пучком м'яти.
- Коли полуниця стане м’якою, додайте вершки і добре перемішайте всі інгредієнти.
- Перед тим як розлити морозиво в ємність, видаліть пучок м'яти – вона вам більше не знадобиться.
- Помістіть ємність з морозивом в морозилку, час від часу його варто добре помішувати ложкою або лопаткою, щоб розбити кристалики льоду.
- Для замерзання потрібно близько п'яти годин.
- Готовий десерт діставайте з морозилки безпосередньо перед подачею та прикрашайте за своїм бажанням: тертим шоколадом, сиропами, джемами, свіжими фруктами.
Порада
У такий спосіб можна поєднати та створити будь-яке фруктове морозиво. Полуниця, малина, чорниця, м'ята, базилік, чебрець. Поєднайте те, що вам подобається.