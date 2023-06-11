Літо – чудова пора, щоб приготувати домашнє морозиво. А що може бути краще, ніж поєднання улюбленого дитячого смаколика та полуниці?

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Рецепт морозива з полуниці та м'яти

Час : 10 хвилин + 5 годин

: 10 хвилин + 5 годин Порцій: 4

Як це смачно / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 500 грамів полуниці або інших фруктів;

– пучок м'яти;

– пів склянки цукру;

– 300 мілілітрів вершків.

Приготування:

Помийте полуницю та очистіть її від плодоніжок.

Розігрійте разом з цукром і пучком м'яти.

Коли полуниця стане м’якою, додайте вершки і добре перемішайте всі інгредієнти.

Перед тим як розлити морозиво в ємність, видаліть пучок м'яти – вона вам більше не знадобиться.

Помістіть ємність з морозивом в морозилку, час від часу його варто добре помішувати ложкою або лопаткою, щоб розбити кристалики льоду.

Для замерзання потрібно близько п'яти годин.

Готовий десерт діставайте з морозилки безпосередньо перед подачею та прикрашайте за своїм бажанням: тертим шоколадом, сиропами, джемами, свіжими фруктами.

Порада

У такий спосіб можна поєднати та створити будь-яке фруктове морозиво. Полуниця, малина, чорниця, м'ята, базилік, чебрець. Поєднайте те, що вам подобається.