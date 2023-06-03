Освіжаючий напій ідеально підходить для спекотної погоди, коли так важливо підтримувати водний баланс, особливо дітям. Його можна легко та швидко приготувати вдома, і він точно стане корисною альтернативі солодкій воді.
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Напій з полуниці та меду
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Літній смаколик / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Полуницю промийте, видаліть плодоніжки, покладіть в ємність блендера.
- Додайте сік лимона, м'яту і мед та достатньо води, щоб фрукти змішалися.
- Перелийте мус в глечик, додайте решту води і лід та перемішайте.
- Прикрасити можна свіжою м'ятою і часточкою лимона.