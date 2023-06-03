Освіжаючий напій ідеально підходить для спекотної погоди, коли так важливо підтримувати водний баланс, особливо дітям. Його можна легко та швидко приготувати вдома, і він точно стане корисною альтернативі солодкій воді.

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Напій з полуниці та меду

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Літній смаколик / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Полуницю промийте, видаліть плодоніжки, покладіть в ємність блендера.
  • Додайте сік лимона, м'яту і мед та достатньо води, щоб фрукти змішалися.
  • Перелийте мус в глечик, додайте решту води і лід та перемішайте.
  • Прикрасити можна свіжою м'ятою і часточкою лимона.