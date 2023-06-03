Освіжаючий напій ідеально підходить для спекотної погоди, коли так важливо підтримувати водний баланс, особливо дітям. Його можна легко та швидко приготувати вдома, і він точно стане корисною альтернативі солодкій воді.

Цікаво Завдяки відео з ТікТок: жінка зуміла відшукати доньку в неочікуваний спосіб

Напій з полуниці та меду

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Літній смаколик / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 300 грамів полуниці;

– сік 1 лимона;

– листя з 1 гілочки м'яти;

– 2 повні столові ложки меду;

– 500 мілілітрів холодної мінеральної води (газованої або без газу);

лід (кубиками або подрібнений) до смаку.

Приготування:

Полуницю промийте, видаліть плодоніжки, покладіть в ємність блендера.

Додайте сік лимона, м'яту і мед та достатньо води, щоб фрукти змішалися.

Перелийте мус в глечик, додайте решту води і лід та перемішайте.

Прикрасити можна свіжою м'ятою і часточкою лимона.